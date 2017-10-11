Соус песто

Песто – один из самых популярных соусов в мире. Возможно, все дело в его универсальности. Итальянский песто способен украсить практически любое блюдо: пасту, мясо, морепродукты и даже просто хлеб. Его яркий, пряный и вместе с тем нежный вкус нравится практически всем.

История песто такая же интересная, как и его вкус. Первый печатный рецепт соуса датируется 1865 годом, хотя итальянцы утверждают, что он гораздо старше. Есть версия, что соус из зеленого базилика появился еще во времена Римской империи. Официально родиной песто считается Генуя (регион Лигурия).

К слову, за многие-многие годы рецепт песто не изменился, мало того, генуэзцы делают все, чтобы сохранить свое кулинарное достижение. В его состав по-прежнему входят зеленый базилик, оливковое масло, овечий сыр или пармезан, кедровые орешки и чеснок.

Рецепт:

оливковое масло – 600 г

кедровые орешки – 90 г

базилик – 100 г

сыр пармезан – 40 г

соль – по вкусу

1 зубчик чеснока

P.S. Кстати, каждые два года в Генуе проходит мировой чемпионат по приготовлению песто. Главное правило – использование только традиционных продуктов и методов. Т.е. миксер там вне закона, все участники должны готовить песто при помощи мраморной ступки и деревянного пестика. Вот так!