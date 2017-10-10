Как самостоятельно облегчить головную боль

Головная боль, как никакая другая, изматывает и не дает спокойно жить и работать. Многим из нас хорошо знакомо это ощущение, когда голова будто разрывается!

Что же делать, если боль застала врасплох? Здесь очень важно не заниматься самолечением, принимая первые попавшиеся под руку таблетки, ведь природа головной боли может быть разной. Мало того, купирование синдрома не избавляет от проблемы.

Однако самостоятельно облегчить свое состояние можно. Несколько простых советов Prizyv.ru дал эксперт по лечебному массажу Владимир Комаров:

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