Как ни крути

Они не играют в “Майнкрафт”, “Симс” и не сидят часами в соцсетях. Девчонкам, решившим посвятить себя художественной гимнастике, не до таких глупостей: учиться в двух школах (общеобразовательной и олимпийского резерва) – занятие хлопотное.

Гимнастки знают свой график на месяцы вперед. Попасть в их ряды непросто, конкурс во владимирскую специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва № 5 по художественной гимнастике всегда очень большой. Девочек набирают с пяти до семи лет. Занятия интенсивные, тренеры строгие, нагрузки большие.

Но! Знаете ли вы родителей, которые пожалели, что отдали ребёнка в гимнастику? Конечно, не все станут чемпионами, да и просто призёрами соревнований. Но “бонусы” тоже значительные: гибкое тело, развитая (не гипертрофированная, а именно развитая) мускулатура, отсутствие вредных привычек и роковых знакомств.

Ещё раз о тратах:

1. Для занятий на начальном уровне потребуются:

Топ, шорты и снаряды (можно покупать самые бюджетные) – 1 000

2. При наличии у ребёнка успехов и желания заниматься серьёзно придётся купить:

Комбинированные булавы – 4 250

Мяч для художественной гимнастики – 3 000

Скакалка – 2 800

Лента для художественной гимнастики – от 2 400

Гимнастическая палочка для ленты – 2 500

Обруч для художественной гимнастики – 1 000

Полупальцы гимнастические (специальная обувь) – 1 650

Купальник для соревнований (на заказ) – от 10 000