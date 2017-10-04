Как избавиться от тревожности и негативных мыслей

Состояние тревожности – примета нашего времени с его активными потоками информации, скоростями и постоянными стрессами. В конце концов мы ощущаем себя брошенными в бурный поток жизни без спасательного круга. Нас начинают пугать даже самые простые в решении вопросы. Мы тревожимся и раздражаемся по пустякам, которые обычно нас не трогали.

Нарастающая тревожность мешает жить, работать и просто наслаждаться счастливыми моментами. Идеальное решение – обращение к психологу и глубинная проработка проблемы. Однако есть и простые, всем доступные средства. Одно из них – медитация.

Учитель кундалини-йоги Ашот Тенежьян (Bhagavantijot singh) рекомендует простой комплекс, который при регулярной практике в комплексе с правильным питанием и хорошим сном поможет забыть о тягостном состоянии тревожности.

Кундалини – один из видов йоги, ее еще называют йогой энергетических каналов. В основе практик кундалини лежат крийи – комплексы динамических асан, сочетающиеся с дыхательной гимнастикой, медитацией и техникой мантр.

Групповые занятия по кундалини-йоге во Владимире проходят в нескольких центрах: “Дом, где есть йога“, Центр йоги и здоровья “Тепло”, клуб “Целый мир“.

Фото: http://www.rachaelflatt.net