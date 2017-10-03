Колбаски из птицы с медом и капустой

Обалденно вкусное блюдо попробовали в Суздале на «Медовуха-фесте». Оно достойно пополнило «Гастрономическую карту Владимирской области». А создала его целая команда кулинаров региона-33. Причем даже ингредиенты для этого блюда – местные.

Бренд-шеф проекта «Гастрономическая карта Владимирской области» Максим Рыбаков собственноручно заквасил капусту. А индюшатина, выращенная на ферме Дмитрия Климова и Андрея Куспица «Вольный выгул» (Александровский район), пошла на фарш для колбасок.

Андрей Куспиц мастерски поджарил с десяток колбасок для гостей фестиваля. А Максим Рыбаков занимался гарниром. Подается блюдо с зерновой горчицей и сметаной.

Все, кто попробовал, сказали, что блюдо – весьма оригинальное, вкусное и сочное.

Рецепт:

Квашеная капуста – 150 г



Сливочное масло – 40 г

Репчатый лук – 15 г

Медовуха б/а – 150 мл

Мед – 20 г

Специи, соль, перец чёрный, лавровый лист – по вкусу

Укроп – 5 г

Колбаски из индейки – 6-8 штук