ОНО во Владимире

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"ОНО" УЖАСНО ПОПУЛЯРНО
Несмотря на тот факт, что до декабря еще далеко, отечественные кинопрокатчики уже называют хоррор режиссера Андреса Мускетти “Оно” самым успешным фильмом ужасов 2017 года. Вторая экранизация романа Стивена Кинга о приключениях злого клоуна Пеннивайза и кучки подростков в канализационном коллекторе уже к концу сентября успела собрать рекордные 949 млн рублей и дорасти до 7,7 балла из 10 на “КиноПоиске”.
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"ОНО" ЗАСТАВИЛО ВЛАДИМИРЦЕВ РАСКОШЕЛИТЬСЯ
Жители областного центра определенно внесли свой вклад в финансовый успех картины. В “РусьКино” американский ужастик прокатывали в течение двух недель, а вот “Киномакс” предлагает “Оно” к просмотру до сих пор. На данный момент хоррор уже успели посмотреть более 13 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет. С учетом среднего ценника в 300 рублей за сеанс, горожане потратили на адреналин рекордную сумму:
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"ОНО" ВЫШЛО НА УЛИЦЫ
Карусели, которые прописались у “Мегаторга” в сентябре, совершенно случайно были украшены не абы каким клоуном, а Пеннивайзом. Ну, или его родным братом, которого судьба занесла в Россию с её суровым климатом и мягким отношением к соблюдению авторских прав.
Мы решили пофантазировать и снять для вас владимирскую версию трейлера “Оно”. Коллекторов и канализаций, как в штатах, у нас в городе нет, поэтому жильё для Пеннивайза искали долго. Нашли на самом видном месте – в двух шагах от
городской администрацииостановки “Всполье”. Пришлось владимирскому чудовищу поселиться в дырке в стене.
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"ОНО" В ЗЕРКАЛЕ
Популярность любого фильма сегодня измеряется не только количеством проданных билетов, но и наличием в сети мемов с титульными персонажами. В этом отношении с “Оно” конкурировать сложно – косплеями Пеннивайза в сентябре пестрили ленты многих владимирцев (фото в центре, правда, явно не из наших краёв).
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"ОНО" В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Рискнём предположить, что нарочито прорисованная улыбка на выбеленном лице и красный воздушный шар станут главными трендами грядущего Хэллоуина. Поэтому оставляем вам наглядную видеоинструкцию о том, как можно посредством простейшего аквагрима и дружеской помощи превратить себя в страшноватого клоуна за 30 минут.
ОНО во Владимире
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