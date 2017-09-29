ОНО во Владимире

Карусели, которые прописались у “Мегаторга” в сентябре, совершенно случайно были украшены не абы каким клоуном, а Пеннивайзом. Ну, или его родным братом, которого судьба занесла в Россию с её суровым климатом и мягким отношением к соблюдению авторских прав.

Мы решили пофантазировать и снять для вас владимирскую версию трейлера “Оно”. Коллекторов и канализаций, как в штатах, у нас в городе нет, поэтому жильё для Пеннивайза искали долго. Нашли на самом видном месте – в двух шагах от городской администрации остановки “Всполье”. Пришлось владимирскому чудовищу поселиться в дырке в стене.