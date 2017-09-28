Красный – главный цвет осени

Девушки ликуют! Красный официально объявлен главным цветом сезона осень-зима 2017/2018. Как символ роскоши, богатства и власти он завоевал подиумы и наконец вышел на улицы.

А знаете, с чем советуют стилисты носить красный? С красным! Впрочем, total red могут себе позволить далеко не все (а зря!). Где во Владимире можно найти модные КРАСНЫЕ вещи, смотрите в новом видео:

Красный – цвет, который ко многому обязывает. Вспомните, как вы воспринимаете девушку в красном платье или брючном костюме? Как влияет этот “горячий” цвет на самоощущение и восприятие окружающих, мне рассказала психолог Наталья Попова.

Красный цвет – первый в радужном спектре. Возбуждающий, согревающий, активный и энергичный, он оказывает большое влияние на человека. Этот цвет дарит нам радость, придает смелости и уверенности в своих силах.

Красный выбирают активные и целеустремленные женщины, которые не боятся оказаться в центре внимания. В то же время большой ошибкой будет надевать красный, не чувствуя себя в нем комфортно. Неуверенность будет заметна вдвойне. Акцент можно сделать на деталях: красные ремешок, сумочка, платок или обувь сделают образ более дерзким и сексуальным.

Красный цвет относится к тёплой палитре и оказывает на людей возбуждающее действие. Думаю, все знают, что сильный пол неравнодушен к женщинам в красном. Соблазнительные флюиды, которые посылает этот цвет, умноженные на невероятную женственность, заставляют мужчин терять голову от страсти. Многие воспринимают красный как сигнал к действию.

Однако некоторых активный цвет пугает. Робкие, неуверенные в себе мужчины предпочтут избегать женщину в красном, которая выглядит хозяйкой своей жизни. Они не подойдут знакомиться, а будут наблюдать издалека, чувствуя, как страх переплетается с желанием. Это своего рода естественный отбор. Если мужчина начинает флиртовать с леди в красном, значит, он ничуть её не слабее (не в физическом смысле, разумеется).

Если женщина хочет привлечь внимание серьезного мужчины, не советую надевать красное платье с чересчур откровенным декольте или, например, слишком короткое. Дело в том, что к сексуальности, которую источает цвет, добавляется ощущение доступности. Стоит оставить ощущение недосказанности.

Обычно мужчины воспринимают образ в целом, не особо акцентируя внимание на деталях. То есть если ваш наряд соответствует атмосфере и обстановке, вы в нем гармоничны – в сознании мужчины он просто еще один плюс к вашей харизме.

Кабинет психологической помощи Натальи Поповой

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