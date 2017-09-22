Как быстро восстановить силы

У каждого из нас бывают дни, когда мы чувствуем себя опустошенными, совершенно лишенными сил. Это может быть связано со стрессами, растущей напряженностью на работе, неприятностями в личной жизни или нерешенными внутренними проблемами. В таких ситуациях жизненная энергия – прана – словно утекает сквозь пальцы.

Учитель кундалини-йоги Ашот Тенежьян (Bhagavantijot singh) рекомендует простой, но эффективный комплекс для пополнения жизненной энергии и восстановления сил.

Кундалини – один из видов йоги, ее еще называют йогой энергетических каналов. В основе практик кундалини лежат крийи – комплексы динамических асан, сочетающиеся с дыхательной гимнастикой, медитацией и техникой мантр.

Групповые занятия по кундалини-йоге во Владимире проходят в нескольких центрах: “Дом, где есть йога“, Центр йоги и здоровья “Тепло”, клуб “Целый мир“.

Фото: https://www.coachbrettblair.com