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Брускетта со страчателлой

Шеф-повар из Владимира предложила рецепт легкой итальянской закуски

Маленькое семейное итальянское кафе можно организовать, не покидая родного Владимира и даже собственного дома. Шеф-повар Анастасия Новикова предложила очень простой рецепт легкой закуски – брускетта со страчателлой.

Это блюдо очень популярно в Италии. Обычно его подают в качестве своеобразного аперитива: пока радушная хозяйка готовит основное блюдо, гости не должны голодать!

Основа закуски – собственно брускетта, слегка поджаренный хлеб. А дальше все зависит от полета фантазии. Брускетты делают с ветчиной, базиликом, томатами, различными сырами и так далее.

В нашем случае – это мягкий нежный сыр страчателла с выраженным сливочным вкусом и слабосоленый лосось. Готовится быстро и легко, все продукты можно купить во владимирских магазинах, а свежую зелень наш шеф-повар рекомендует брать на рынках или у проверенных бабушек.

Рецепт: 

французский багет 
сыр страчателла – 90 г
лосось (слабосоленый) 
руккола – 10 г
каперсы – 10 г

Фото: https://17.img.avito.st

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