Маленькое семейное итальянское кафе можно организовать, не покидая родного Владимира и даже собственного дома. Шеф-повар Анастасия Новикова предложила очень простой рецепт легкой закуски – брускетта со страчателлой.
Это блюдо очень популярно в Италии. Обычно его подают в качестве своеобразного аперитива: пока радушная хозяйка готовит основное блюдо, гости не должны голодать!
Основа закуски – собственно брускетта, слегка поджаренный хлеб. А дальше все зависит от полета фантазии. Брускетты делают с ветчиной, базиликом, томатами, различными сырами и так далее.
В нашем случае – это мягкий нежный сыр страчателла с выраженным сливочным вкусом и слабосоленый лосось. Готовится быстро и легко, все продукты можно купить во владимирских магазинах, а свежую зелень наш шеф-повар рекомендует брать на рынках или у проверенных бабушек.
Рецепт:
французский багет
сыр страчателла – 90 г
лосось (слабосоленый)
руккола – 10 г
каперсы – 10 г
Фото: https://17.img.avito.st
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