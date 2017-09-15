Бизнес на товарах для рукоделия

Если вы хотите заработать на Lexus за год-два, то вам точно не в этот бизнес. Здесь всё медленно и кропотливо. До достижения значительного финансового результата не раз придётся сэкономить на себе. Хотя, когда героиня этого выпуска Анна Лукьянова говорит, что её бизнес-статус – “всё сложно”, нам кажется, что она немного лукавит. Магазин располагается в самом центре Владимира, а озвученные цифры по выручке и расходам (с учётом налогов) в своей разнице дают прибыль, о которой большая часть сверстниц Анны может только мечтать.