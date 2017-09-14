Как быстро снять стресс

От того, как мы дышим, зависит и наше состояние. Многие замечали, что при стрессе дыхание становится поверхностным и прерывистым, порой с продолжительными паузами. “Дышите!” – вот лучший совет в таких ситуациях. А делать это надо правильно.

Дыхание – основной инструмент в кундалини-йоге. Становясь осознанным, оно позволяет изменять состояние и управлять им, концентрироваться, открывает творческую энергию, дает возможность лучше понять себя.

Учитель кундалини-йоги Ашот Тенежьян (Bhagavantijot singh) в стрессовых ситуациях рекомендует простую пранаяму для восстановления внутреннего баланса.

Пранаяма – это, по сути, система дыхательных упражнений. По одной из версий, “прана” (санскрит) – жизненная энергия, сила; “аяма” – накопление, распределение. Таким образом, пранаяма – это накопление и распределение жизненной энергии.

Кундалини – один из видов йоги, ее еще называют йогой энергетических каналов. В основе практик кундалини лежат крийи – комплексы динамических асан, сочетающиеся с дыхательной гимнастикой, медитацией и техникой мантр.

Групповые занятия по кундалини-йоге во Владимире проходят в нескольких центрах: “Дом, где есть йога“, Центр йоги и здоровья “Тепло”, клуб “Целый мир“.

Фото: http://ioracle.free.fr