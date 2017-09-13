Конечно, это не тот гейзер, который вы можете увидеть в программах телеканалов Discovery и National Geographic. Но для того, чтобы поехать в Судогду и посмотреть на него, есть целых 3 причины:

Всего 44 км от Золотых ворот (40-50 минут спокойной езды без пробок). Всего и делов часа на 3-4.

Слово “гейзер” в описании обеспечит десятки (или сотни) лайков к фоточке в вашем “Инстаграме”.

Экскурсия возможна и зимой, а зима близко.

Фото: vitaliy.butkevuch@gmail.com

Туристы, уже посетившие Судогодский гейзер, говорят, что маршрут лучше уточнить заранее, т.к. Мать-Земля хитро запрятала памятник природы регионального значения в стороне от дороги.

Остальные подробности об этой точке на карте Владимирской области вам расскажет Елена Череменская: