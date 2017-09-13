Капкейки по-владимирски

Капкейки за последние несколько лет стали очень популярны. Эти маленькие порционные тортики (буквально cup – “чашка”, cake – “торт”) пришли к нам из Америки. Первый рецепт капкейков нашли в кулинарной книге 1796 года!

Готовятся пирожные из бисквитного теста. В качестве начинки кондитеры предлагают крем, карамель, джем, шоколад и т.д. – все зависит от фантазии. Сверху капкейки покрывают глазурью или кремом.

Шеф-кондитер из Владимира Анастасия Алиева предложила свой рецепт капкейков.

Рецепт

Тесто (на 6 штук):

100 г сливочного масла

100 г сахара

2 яйца

3 г разрыхлителя

140 г муки

Крем:

200 г сыра

80 г сахара

120 мл сливок 33%