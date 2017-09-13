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Капкейки по-владимирски

Рецепт самых популярных пирожных от шеф-кондитера из Владимира

Капкейки за последние несколько лет стали очень популярны. Эти маленькие порционные тортики (буквально cup – “чашка”, cake – “торт”) пришли к нам из Америки. Первый рецепт капкейков нашли в кулинарной книге 1796 года!

Готовятся пирожные из бисквитного теста. В качестве начинки кондитеры предлагают крем, карамель, джем, шоколад и т.д. – все зависит от фантазии. Сверху капкейки покрывают глазурью или кремом.

Шеф-кондитер из Владимира Анастасия Алиева предложила свой рецепт капкейков.

Рецепт

Тесто (на 6 штук): 
100 г сливочного масла 
100 г сахара 
2 яйца 
3 г разрыхлителя 
140 г муки 

Крем:
200 г сыра 
80 г сахара 
120 мл сливок 33%

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