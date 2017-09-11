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Кинодети

С чего начать сегодня, чтобы завтра тебя взяли сниматься в "Притяжении-2"?

Предположу, что нет у вас внушительного счёта в банке, дома в Ницце и личного шофёра. Жизнь чётко дала понять, что собственным трудом добиться сверхблаг не получится? Начинайте постепенно намекать своим детям, что это их задача! Реализовать ваши мечты мог бы их тернистый путь в киноиндустрии. Съёмочная смена популярного актёра, к примеру, стоит от      80 000 до 400 000 рублей. У топов за полгода съёмок набегает до 20 000 000. В качестве бонуса – чаепитие на Первом в честь творческого дебюта или юбилея вашего отпрыска. Представили? Готовы? Тогда начнём с самого начала:

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