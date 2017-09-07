Итальянские мидии с владимирскими травами

В дождливую погоду хочется хоть на полчаса оказаться в солнечной Италии. Средиземноморская кухня нам в помощь! Шеф-повар Анастасия Новикова поделилась одним из своих любимых (а главное – простых) рецептов. Итак, мидии в винно-сливочном соусе:
Рецепт (на 1 порцию):
мидии – 90 г
чеснок – 1 зубчик
сливки (33% жирности) – 100 г
белое сухое вино
петрушка – 1 веточка
сельдерей – 30 г
куриный бульон
оливковое и сливочное масло
французский багет
сок лимона (для мидий)
Фото: http://selfguide.ru
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