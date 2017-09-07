Итальянские мидии с владимирскими травами

В дождливую погоду хочется хоть на полчаса оказаться в солнечной Италии. Средиземноморская кухня нам в помощь! Шеф-повар Анастасия Новикова поделилась одним из своих любимых (а главное – простых) рецептов. Итак, мидии в винно-сливочном соусе:

Рецепт (на 1 порцию):

мидии – 90 г

чеснок – 1 зубчик

сливки (33% жирности) – 100 г

белое сухое вино

петрушка – 1 веточка

сельдерей – 30 г

куриный бульон

оливковое и сливочное масло

французский багет

сок лимона (для мидий)

Фото: http://selfguide.ru