Демухино: уходящая русская натура

В сердце Владимирской Мещёры есть маленькая деревня – Демухино. Впервые она упоминается в окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год.

Места тут заповедные, глухие, много грибов и ягод, а в давние времена в окрестностях любили охотиться знатные особы.

Сегодня Демухино, как и сотни других деревень Владимирской области, оживает лишь летом, когда сюда съезжаются дачники и уроженцы здешних мест, перебравшиеся на постоянное жительство в Судогду и Владимир. Манит Демухино и красотой, и великолепной русской природой, и многими загадками, которые хранит здешняя земля…