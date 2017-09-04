Главная ачивка воспитания

Сегодняшние дети слово “достижение” воспринимают не так, как мы в свои 90-е, 80-е, 70-е. Для поколения, увидевшего свет после 2005-го, самое частое достижение – это “ачивка”.

А-чив-ка.

Ачивкой может быть убийство ста инопланетных монстров, нахождение всех секретов или просто получение нового уровня. Ачивки существуют практически во всех мобильных играх, которые установлены на смартфоне вашего чада. “Я сегодня до сотого левела дошла”, “у меня меч зачарменный из тролля выпал”, “лута в замке немерено было” – именно об этом разговаривают дети на переменах, на прогулке и в соцсетях.

Если в данный момент количество слов, значение которых вы не понимаете, зашкаливает, то есть два пути.

Первый: встать с ребёнком на один лексический и интеллектуальный уровень и поиграть в несколько онлайн-игр, постоянно общаясь в голосовом чате. Но здесь никто не сможет гарантировать, что вы не начнёте агриться на окружающих, когда забомбит.

Второй путь: занять уже ребёнка чем-нибудь, кроме школы и сидения за компьютером. Чтобы всё это не выглядело пустым морализаторством, вот полезный сюжет о том, на что способны дети, когда им некогда фармить и лутовать.