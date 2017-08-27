На фестиваль и круглый стол по медовухе потратят 5,5 миллионов рублей из бюджета

В Суздале с 6 по 9 сентября пройдет второй фестиваля медовухи. Организуют его с размахом на бюджетные деньги. На сайте госзакупок выставлено два контракта на его проведение. Один стоимостью 5 миллионов рублей, другой – еще 563 тысячи рублей.

Организатор фестиваля должен созвать огромное количество участников, среди которых будут не только производители медовухи, но и рестораторы, а также артисты и народные умельцы. Все они нужны для того, чтобы устраивать мастер-классы и шоу для гостей фестиваля. Львиная часть средств пойдет на оплату участия в фестивале известных артистов. В течение двух дней планируют проводить квесты для всех присутствующих на фестивале, причем с выбором победителей и их награждением.

Как и в прошлом году в программе фестиваля заявлен конкурс «Народная дегустация». Участникам предложат попробовать порядка 10 напитков разных производителей и подробно описать их в картах.

На отдельной площадке разместят не менее 15 участников проекта «Гастрономическая карта Владимирской области». Всем им закупят продукты, из которых они и изготовят вкуснейшие блюда, которые прославляют их малую родину.

В рамках фестиваля медовуха пройдет круглый стол на тему «Актуальные вопросы развития гастрономического туризма». На это дело из областного бюджета выделено 563 тысячи рублей. Согласно конкурсной документации, участвовать в нем будут федеральные и региональные власти, представители турфирм, а также эксперты, практикующие специалисты в области туристской индустрии. Деньги потратят на канцелярские товары, сувенирную продукцию, аренду помещения, оплату транспорта, гостиницы и кафе для участников совещания.

По сумме затрат фестиваль медовухи не дотягивает до ежегодного экономического форума (там ценник в 2 раза выше), но опережает такие мероприятия как экологический форум, молодежный форум «ДоброСаммит» и даже день города Владимира, который и вовсе проводится на деньги спонсоров.