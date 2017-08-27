Во Владимире Доска почёта пополнилась новыми именами

В рамках празднования Дня города Владимира на площади возле Дома культуры молодёжи состоялась торжественная церемония занесения на Доску почёта.

В этом году ее, по традиции, украсили портреты передовиков труда и коллективов, которые за минувший год добились заметных результатов в своём деле, стали лучшими из лучших.

Среди них – рабочие, педагоги, деятели культуры, производственники, руководители общественной организации, национальной диаспоры и волонтерского штаба, коллективы школы, детсада и другие.

Например, один из героев Доски почёта –Василий Никитенко. На протяжении многих лет он возглавлял городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Еще одна героиня — руководитель волонтерской организации «Доброштаб» Мария Багаева. За постоянную бескорыстную помощь ветеранам портрет Марии также занесен на Доску почёта.

С полным списком владимирцев и организаций, которые пополнят Доску почёта, можно ознакомиться на сайте владимирской мэрии.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/953296/