Во Владимире Доска почёта пополнилась новыми именами

В рамках празднования Дня города Владимира на площади возле Дома культуры молодёжи состоялась торжественная церемония занесения на Доску почёта.
В этом году ее, по традиции, украсили портреты передовиков труда и коллективов, которые за минувший год добились заметных результатов в своём деле, стали лучшими из лучших.
Среди них – рабочие, педагоги, деятели культуры, производственники, руководители общественной организации, национальной диаспоры и волонтерского штаба, коллективы школы, детсада и другие.
Например, один из героев Доски почёта –Василий Никитенко. На протяжении многих лет он возглавлял городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Еще одна героиня — руководитель волонтерской организации «Доброштаб» Мария Багаева. За постоянную бескорыстную помощь ветеранам портрет Марии также занесен на Доску почёта.
С полным списком владимирцев и организаций, которые пополнят Доску почёта, можно ознакомиться на сайте владимирской мэрии.
Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/953296/
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