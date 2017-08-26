Забытый правнук Владимира Мономаха

В 1227 году, 790 лет назад, в небольшом городке Стародуб на Клязьме скончался местный удельный князь 34-летний Владимир Всеволодович. Несмотря на краткий земной век, его жизнь оказалась очень насыщенной и даже подчас трагической.

Шестой сын великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, получивший свое имя в память прадеда великого князя Киевского Владимира Мономаха, он с юных лет участвовал в междоусобных войнах, отражал набеги половцев, почти три года провел в плену у степняков, стал первым в истории князем Московским, а потом и князем Стародубским.

Потомства князь Владимир не оставил, а потому в отечественной истории оказался полузабыт. Даже изображения его, в отличие от старших братьев, не сохранилось. Единственный «портрет» – на барельефе Дмитриевского собора во Владимире, где достаточно приблизительно запечатлен Всеволод Большое Гнездо со своими сыновьями. И сейчас самое время вспомнить о самом малоизвестном из сыновей великого Всеволода.

Дмитрий, он же Владимир

Шестой сын у великого князя Всеволода III Большое Гнездо и супруги княгини Марии Шварновны появился на свет 25 октября 1192 (что вернее) или 1193 года – данные летописей по данному поводу разнятся. По обычаю того времени кроме мирского имени он получил еще и крестильное – Дмитрий.

Такое же крестильное имя носил и его отец великий Всеволод. Уже в 1207 году княжич Владимир, которому шел 15-й, вместе с отцом и братьями принял участие в своем первом военном походе против рязанских князей.

Когда в апреле 1212 года умер Всеволод III, его сыну Владимиру было 19 лет. Поначалу он обосновался в Юрьеве-Польском, но потом вынужденно покинул этот город, так как отец завещал его другому сыну – Святославу Всеволодовичу, четырьмя годами моложе Владимира.

Святослава поддержал ставший великим князем Владимирским Юрий II Всеволодович, поэтому Владимиру Всеволодовичу пришлось уступить. Почему Всеволод III не выделил удел для него, хотя сделал это для более младшего Святослава – остается только догадываться.

Дмитровский поход

В начавшейся вскоре междоусобной войне между старшим сыном Всеволода III Константином Ростовским и следующими по старшинству братьями Юрием II Владимирским и Ярославом Переславль-Залесским Владимир Всеволодович, обиженный из-за потери Юрьева-Польского, перешел на сторону Константина. Именно в это время он занял Москву, откуда в 1213 году выступил на Дмитров.

Москва тогда считалась владением Юрия II, а Дмитров – его союзника брата Ярослава. Любопытно, что москвичи, похоже, приняли князя Владимира вполне лояльно, так как их рать участвовала в дмитровском походе вместе с княжеской дружиной.

Однако, несмотря на неоднократные приступы взять Дмитров Владимиру Всеволодовичу не удалось. Узнав, что Юрий и Ярослав идут туда с сильной ратью, Владимир, потеряв часть дружины при отступлении, бежал обратно в Москву, где и укрепился.

До сражения между братьями не дошло. Юрий будто бы передал Владимиру: «Приезжай ко мне, не бойся, я тебя не съем, ты мне свой брат». После переговоров Владимир оставил Москву и отправился княжить в город Переславль-Русский (ныне Переяславль-Хмельницкий в Киевской области Украины).

Стародуб в подарок

Прежде Переславль-Русский был одним из важнейших городов Киевской Руси. Когда-то там княжил сам Владимир Мономах. Но к началу XIII столетия находившийся на пограничном рубеже со степью Переславль постоянно страдал от набегов половцев, и значение этого княжества сильно упало.

Став в 1213 году князем Переяславским, Владимир Всеволодович женился на дочери князя Глеба Святославича Черниговского. В 1215 году в Переяславское княжество в очередной раз вторглись половцы. Князь Владимир выступил против них со своей дружиной и в первом сражении на реке Ворскле разбил степняков.

Однако те восстановили силы и напали вновь. Во второй битве на реке Хорол войско переяславского князя было разгромлено, а сам он попал в половецкий плен – как когда-то ставший посмертно знаменитым по «Слову о полку Игореве» новгород-северский князь Игорь Святославич (кстати, двоюродный дядя тестя князя Владимира Глеба Черниговского).

Свободу Владимир Всеволодович вернул лишь в 1217 году. Вернувшись на Русь он получил от старшего брата Константина Всеволодовича, занимавшего тогда великокняжеский стол во Владимире после разгрома братьев Юрия и Ярослава в битве при Липице годом ранее, город Стародуб «и ину властицу».

Владимирский пограничник

Почему Константин дал Владимиру именно Стародуб, прежде никогда не имевший своих князей – неясно. Возможно, Владимир должен был стеречь важнейший водный путь по Клязьме с востока к столице великого княжения. Ведь главный противник Константина – князь Юрий Всеволодович правил тогда в Городце на Волге и мог нагрянуть на старшего брата как раз по Оке и Клязьме.

Стародуб находился на месте нынешнего села Клязьминский городок Ковровского района – в 14 километрах к востоку от Коврова. Этот город был основан в 1152 году дедом князя Владимира Юрием Владимировичем Долгоруким как раз в качестве пограничной крепости, охранявшей важный водный путь по Клязьме на дальних подступах к столице княжества Владимиру.

За первые десятилетия своего существования Стародуб, как незначительный городок, практически не упоминается в летописях. Известно лишь, что при основании города князь Юрий Долгорукий заложил там храм в честь своего патрона – церковь во имя св. Георгия Победоносца.

А в 1198 году после рождения своего младшего сына Ивана великий князь Владимирский Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо повелел построить в Стародубе церковь в честь святого Иоанна. Вероятно, княжич Иван Всеволодович родился именно в Стародубе, почему там и возвели храм в честь соименного ему святого.

При сыновьях Юрия Долгорукого Андрее Боголюбском и Всеволоде III Большое Гнездо Стародуб входил в состав Владимиро-Суздальского княжества как город, непосредственно подчиненный великому князю владимирскому.

В списках не значится

Княжение Владимира Всеволодовича в Стародубе продолжалось почти 10 лет и ничем примечательным неизвестно. Скорее всего, князь рассматривал свое пребывание в Стародубе как временное, рассчитывая получить более значительный удел.

Но смерть в 1219 году великого князя Константина и упрочение на великокняжеском престоле Юрия II Всеволодовича не дали Владимиру Всеволодовичу вновь испытать судьбу. С новым «старым» великим князем правитель Стародуба жил в мире. В 1224 году он принимал участие в одном из походов войска Юрия II.

В конце 1226-го князь Владимир тяжело заболел, перед смертью принял схиму и скончался 6 января 1227 года – примерно в том же возрасте, как и его старший брат Константин. Почему эти князья умерли так рано – мы не знаем. Возможно, у них была какая-то общая фамильная хворь.

Портрет-изображение князя Владимира Всеволодовича вместе с отцом и братьями до сих пор можно видеть на левой надоконной композиции северной стены Владимирского Дмитриевского собора.

Где похоронен Владимир Всеволодович, не оставивший потомства, неизвестно. Существует версия о том, что он похоронен во Владимирском Успенском соборе, но где его гробница и существовала ли она там вообще – сегодня уже не знает никто.

Наши дни. После смерти князя Владимира Всеволодовича территория Стародубского княжества вновь воссоединилась с великим княжеством Владимирским. Еще при Юрии II в Стародуб в качестве наместника был послан младший брат великого князя Иван Всеволодович, о предполагаемом рождении которого в этом городе говорилось выше. Позже он стал вторым князем Стародуба и родоначальником стародубской княжеской династии, которая по линиям князей Хилковых и Гагариных продолжается до сих пор.

Верхнее фото: http://tuslja.narod.ru/2/1/25_06_06/big/40.jpg