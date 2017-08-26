Владимир отмечает День города

Сегодня Владимир празднует 1027-ой день рождения. Развлекательная программа началась с девяти утра. Центр перекрыт для движения транспорта от Студеной горы до площади Фрунзе.

Гулять можно по Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской. Сейчас на улице тепло, солнечно, местами ветрено, поэтому для продолжительной прогулки лучше взять куртку. В остальном, погода для праздника удалась.

Народ передвигается на всех разрешенных видах транспорта: велосипедах, гироскутерах, роликах, скейтбордах. По улицам прогуливается очень много иностранных туристов. Фотографируют, пробуют, слушают и смотрят.

Шашлыки, пироги, напитки можно купить и продегустировать не только на агроярмарке, но и на всем пешеходном пути. Цены на шашлык – 100-120 рублей за 100 граммов, пироги – от 15 рублей за штуку.

С парковками пока проблем нет. Машины ставят на Студеной горе, Октябрьском проспекте, Урицкого, Вокзальной, Батурина, проспекте Ленина, Подбельского, Кремлевская, Никитской.

Счастливчики, которые в ближайший час подоспеют на Соборную площадь, смогут бесплатно попробовать сладкие пироги от «Владимирского хлебокомбината». На Соборной площади и в парке Пушкина выставлены столы, на которых выкладывают огромные пироги с ягодами, джемом и печеными завитушками.