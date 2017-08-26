Жилищные права ковровчан отстояла прокуратура

Как оказалось, в городе оружейников есть дома, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу, однако в них по-прежнему проживают люди. При этом срок расселения граждан истек еще в 2015 году.

Такие дома имеют большой процент износа конструктивных элементов и опасны для проживания.

Городским прокурором в суд направлено 15 исковых заявлений о возложении на администрацию города обязанности предоставить жильцам аварийных домов благоустроенные жилые помещения.

«Во исполнение поддержанных судом требований прокурора администрацией города в текущем году приняты меры к расселению аварийных домов, 9 семьям уже предоставлены благоустроенные квартиры, остальные 6 семей ожидают новых квартир в выстроенном доме», – сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме этого, на особом контроле городской прокуратуры находится вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе проведенных проверок установлено, что не все ковровские дети-сироты, достигшие 18-летнего возраста, обеспечены жильем.

В связи с этим прокуроры обратились в суд, где заявленные ими требования были удовлетворены. 23 ковровчанина из числа детей-сирот обеспечены кровом.

Фото: http://www.ikovrov.ru/citynews/16695-2017-08-25-07-23-14.html