На «зебре» сбивают пионеров и пенсионеров

Во Владимире у «Красного Креста» пострадала бабушка, а на Гагарина - девочка

11 0
11 0

Вчера во Владимире 41-летний водитель «Chevrolet Lacetti» не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом у больницы «Красный Крест» и сбил 64-летнюю женщину. Врачи «скорой помощи» оказали пострадавшей помощь на месте аварии.

В тот же день в областном центре на улице Гагарина 59-летний водитель троллейбуса сбил 14-летнюю девушку, решившую перебежать дорогу, не дожидаясь зелёного сигнала светофора.

К счастью, школьница отделалась ушибами. Теперь девчушка и ее родители пройдут воспитательные беседы в ГИБДД, да ещё и заплатят штраф.

В Александрове на улице Двориковское шоссе 76-летний водитель «Toyota» наехал на 16-летнего юношу, переходившего дорогу по «зебре».  И хотя разметка на дороге едва различима, среди бела дня знаки были заметны издалека.

Врачи «скорой помощи» диагностировали у девятиклассника черепно-мозговую травму и закрытый перелом  голени. Пешехода доставили в больницу.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы