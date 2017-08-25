На «зебре» сбивают пионеров и пенсионеров

Вчера во Владимире 41-летний водитель «Chevrolet Lacetti» не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом у больницы «Красный Крест» и сбил 64-летнюю женщину. Врачи «скорой помощи» оказали пострадавшей помощь на месте аварии.

В тот же день в областном центре на улице Гагарина 59-летний водитель троллейбуса сбил 14-летнюю девушку, решившую перебежать дорогу, не дожидаясь зелёного сигнала светофора.

К счастью, школьница отделалась ушибами. Теперь девчушка и ее родители пройдут воспитательные беседы в ГИБДД, да ещё и заплатят штраф.

В Александрове на улице Двориковское шоссе 76-летний водитель «Toyota» наехал на 16-летнего юношу, переходившего дорогу по «зебре». И хотя разметка на дороге едва различима, среди бела дня знаки были заметны издалека.

Врачи «скорой помощи» диагностировали у девятиклассника черепно-мозговую травму и закрытый перелом голени. Пешехода доставили в больницу.