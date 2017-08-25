Новый сезон в театре кукол откроют «Мио, мой Мио» и «Спящая КАРсавица»

Владимир готовится ко второму межрегиональному фестивалю театров кукол «Золотое колечко». Стартует он 22 сентября и продлится неделю. Фестиваль приурочен к 50-летию «Золотого кольца России». Впервые он состоялся в 2013 году и собрал всего шесть коллективов. В этом году в наш город приедут 16 театров со всей России: от Москвы до Сургута. Также ожидаются гости из Белоруссии и Крыма.

Откроют фестиваль сказка театра кукол из Вологды «Мио, мой Мио» и спектакль чувашских мастеров «Спящая КАРсавица». Крымский академический театр кукол привезёт постановку «Волшебное оружие Кенздо» по мотивам японских народных сказаний. А еще маленьким владимирцам покажут «Золотой ключик», «Госпожу Метелицу», «Золушку», «Чиполлино». Владимирский театр кукол выступит на фестивале со спектаклем «Синяя птица».

Помимо театрализованной программы зрителей ждут встречи с артистами, мастер-классы, творческие акции. Одна из них – торжественное шествие участников фестиваля. Кукол, задействованных в спектаклях, проведут от Театральной площади до кукольного театра. Парад состоится 23 сентября в 11 часов.

Что касается спектаклей, то показывать их в рамках фестиваля будут на трёх площадках во Владимире: в самом кукольном театре, на сцене театра «Разгуляй» и ОДРИ. Еще несколько постановок покажут в районных центрах – в Камешково, Муроме и Гороховце.

В День города Владимира, 26 и 27 августа, билеты на фестиваль можно будет приобрести с десятипроцентной скидкой. Также их можно выиграть в конкурсе репостов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграмм».

Итоги фестиваля «Золотое колечко» подведут 28 сентября. Лучшие постановки выберет жюри, в состав которого входят члены экспертного совета фестиваля «Золотая маска», маститые театроведы и режиссёры.

Подобный фестиваль в нашем городе планируют сделать традиционным. Только проводить его в будущем хотят в другом формате.

«Фестивалей обычных театров кукол очень много по всей России, настолько много, что даже я их всех и назвать не могу. А мы хотим сделать такой фестиваль, который будет единственный в России и который будет нужен всем для всех для обмена опытом, для заключения разных контрактов», – поделилась идеями Марина Протасова, главный режиссёр Владимирского областного театра кукол.

Фестиваль станет ярким открытием театрального сезона для Владимирского театра кукол. До нового года зрителям покажут спектакль «Собор. Белокаменная фантазия». Основными его героями станут образы, высеченные на Дмитриевском соборе Владимира. А уже в 2018 году актёры займутся более серьёзной постановкой.

«В начале февраля мы надеемся сдать спектакль по мотивам произведения Александра Солженицына «Матрёнин двор», – рассказала Марина Протасова. – Этот спектакль мы делаем в преддверии юбилея рождения Солженицына. Работа очень серьёзная, она уже началась».