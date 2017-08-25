Устав от конфликтов, жительница Владимира расправилась с мужем

Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Владимира. Ее обвиняют в покушении на убийство своего 42-летнего мужа.

По версии следствия, супруги, злоупотреблявшие алкоголем, постоянно конфликтовали. 15 августа они в очередной раз разругались, мужчина избил жену и лег спать.

Женщина позвонила своей матери, рассказала о произошедшем и высказала намерение расправиться с мужем. Уставшая от извечных претензий и неадекватного поведения дочери женщина заявила, чтобы они прекратили пить и разбирались в своих проблемах самостоятельно.

Обиженная супруга взяла нож, подошла к спящему мужу, перевернула его на спину и ударила ножом в сердце. Однако, испугавшись обильного кровотечения, она вызвала «скорую помощь».

Раненого мужчину доставили в больницу, где ему оказывалось лечение. Но спасти мужчину не удалось, 24 августа он скончался.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. С учетом обстоятельств действия обвиняемой будут переквалифицированы с покушения на убийство.

В Следкоме сообщили, что в 2015 году супруги были лишены родительских прав в отношении единственной дочери, заботу о 9-летней девочке взяла на себя бабушка.

Фото: http://www.moscvichka.ru/moscvichka