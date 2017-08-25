Владимирские школьники ходят по клубам с шести лет

Сегодня на Никитском бульваре прошел фестиваль “Территория ярких”. Это своего рода день открытых дверей «Детско-юношеского центра «Клуб». Гостям мероприятия показали, чему можно научиться в кружках по месту жительства.

Елена Огундина, директор «Детско-юношеского центра «Клуб»:

В нашем учреждении 28 клубов по месту жительства. А вообще в городе Владимире в структуре управления по делам молодежи более 70 клубов по месту жительства.

Разные направленности, разные творческие объединения. Но я хочу сказать о нашем учреждении. Это в основном вокал, хореография, декоративно-прикладная деятельность, ИЗО-деятельность.

Большое количество туристической направленности. Чтобы ребенок, выйдя из дома, отправляясь в кружок, мог бы посетить этот кружок, чтобы родители были спокойны, уверены, что ребенок получит хорошую образовательную программу.

«Территория ярких» – одно из первых мероприятий, которые проходят во Владимире в рамках Дня города. Фестиваль задумывался для привлечения новых воспитанников. Для зрителей, среди которых было немало школьников, подготовили вокальную и танцевальную программу.

Особенность этого фестиваля в том, что гости тоже могли попробовать себя в разных направлениях. Детям предлагали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, вышивке бисером, рисованию.

Отдельный интерактив – для смелых и физически развитых ребят – в туристской зоне, которая представляет собой небольшой канатный городок. Здесь все желающие могли пройти экспресс-обучение походным премудростям.

Участники творческих объединений “ДЮЦ “Клуб” неоднократно становились финалистами и победителями конкурсов талантов не только в России, но и за границей. Уже с 1 сентября начинается новая запись в кружки. Клубы работают по будням с 14.00 до 20.00. Занятия в секциях бесплатные.

Адреса клубов по месту жительства можно найти на сайте Управления по делам молодежи.

Автор: Елена Череменская

Фото: http://www.ampravda.ru