В центр Суздаля можно добраться только в объезд

Проезд по мосту через Каменку на улице Ленина закрыт. Табличка, предупреждающая о ремонте, находится в двухстах метрах от переправы. А при въезде в Суздаль нет никаких предупреждающих баннеров.

У самого моста, где уже вовсю работает техника, виднеется скромный указатель «Объезд». Он ведет в сторону Музея деревянного зодчества. Водителю нужно выехать на дорогу, параллельную центральной улице Суздаля.

По ней, петляя по мелким городским улицам, можно выехать на перекресток у администрации Суздаля. Правда, это трудная задача для гостей древнего города, в том числе и жителей области.

Ещё труднее выбраться через центр. Указателей путей объезда нигде нет. Гостям города повезет, если удастся увязаться за местным водителем, который проедет проулками и выведет на объездную суздальскую дорогу.

Странно, что подрядчик поскупился на информирование водителей и пешеходов, ведь стоимость контракта на капитальный ремонт моста довольно внушительная – свыше 81 миллиона рублей. Да и сроки большие – работы продлятся шесть с половиной месяцев. Так что плутать придется и в этом году, и в следующем.

Согласно контракту, подрядчик полностью разберет конструкцию моста и подходы к нему и на его месте поставит временный наплавной пешеходный мост и пешеходный переход.

Мост был построен в 1957 году. Спустя 61 год после капремонта центральная переправа улучшит свои технические характеристики. Так, ширина каждой из двух полос увеличится на полметра – до 3,5 метра. Пешеходные дорожки будут по метру шириной с каждой стороны.

Длина моста останется прежней – 44,8 метра. Зато появится освещение на мосту и подходах, тогда как раньше на мосту фонарей не было. Кроме того, подрядчик поставит надежное и безопасное железобетонное ограждение.