«Золотые крылья» нашей области привезли «бронзу»

С 9 по 19 августа на аэродроме города Надиканиже (Венгрия) прошли соревнования в классах одноместных и двухместных самолётов, автожиров и мотодельтапланов. В чемпионате принимало участие более 50 спортсменов из десяти стран.

В личном зачёте спортсмен из Владимирской области Андрей Щеколдин из Александрова занял 1-е место в классе одноместных дельталётов. Кроме того, представители 33-региона Андрей Щеколдин и Илья Орлов в составе сборной страны стали бронзовыми призёрами.

Дельталет – это очень дорогой вид спорта. Самая обычная – одноместная – базовая модель стоит от 600 тысяч рублей. Но для занятия спортом она не подойдет. Надо приобретать специальный аппарат, а потом его дорабатывать под себя. Доведенный до ума летательный аппарат стоит, как престижный брендовый внедорожник (если не больше).

У нас в области этот вид спорта не особенно поддерживается, поэтому пилоты принимают участие в соревнованиях за свой счет. Это и взносы на участие, и командировочные, и очень затратные транспортные расходы. Дело в том, что дельталет, хоть и в разобранном виде, – штука громоздкая. Летчики перевозят их на авто с прицепом. Бензин нынче, как известно, дорог, да и «в нагрузку» к моторной птице приходится покупать авто с прицепом.

Впрочем, иногда на спортсменов обращают внимание и чиновники. К примеру, областной департамент физкультуры и спорта нашел возможность выдать пилотам командировочные на проживание для участия в чемпионате Европы. Но стоит признать, что бывает это не часто.

Что касается доработки летательного аппарата, то на это тоже требуются немалые средства. Тот же Андрей Щеколдин всю зиму готовил свой дельталет к соревнованиям. Он долго «колдовал» над экономичностью двигателя и даже усовершенствовал тележку. Он сконструировал убирающиеся шасси, тем самым добившись усиления аэродинамических свойств.

Надо сказать, что Щеколдин, как это принято говорить, на все руки мастер. Он имеет звание мастера спорта России не только по дельталетному спорту, но и по биатлону. Андрей не только отличный спортсмен, но и грамотный технарь. В свободное от полетов время занимается ремонтом автомобилей.

Другой наш дельталетчик Илья Орлов смолоду приобщился к небу и с тех пор считает его своей стихией. Специалисты говорят, что редко встретишь пилота, который от рождения мыслит, как птица. Ну а для «поддержки крыльев» Илья занимается предпринимательством.

Председатель областной летно-методической комиссии, руководитель владимирского клуба «Альбатрос» Олег Осипов перед отъездом наших пилотов в Венгрию сказал, что у них отличные шансы занять высокие места на чемпионате Старого Света. Так как дельталетчиков такого уровня в мире немного. И Андрей Щеколдин и Илья Орлов оправдали наши надежды.