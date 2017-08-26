Ковровчанин снялся в клипе группы «Банд’Эрос»

Как сообщили наши коллеги с портала GORODKOVROV.RU, Кирилл Поляков просто отправил анкету, получил положительный ответ и уже на следующий день отправился на площадку.

Съёмки клипа на новую песню «Дорога к тебе» группы «Банд’Эрос» прошли в ресторане, расположенном в центре Москвы.

Съёмки длились шесть часов. Был предоставлен стилист, а также еда и напитки.

«Когда я впервые увидел группу «Банд’Эрос» вживую, эмоции было трудно сдерживать: «Боже, они такие стильные и крутые!»- поделился Кирилл впечатлениями от съемки.

В клипе столичной группы Кирилл исполнил роль второго плана. Видео о любви, которую связывают километры. Подробности Кирилл не раскрывает, выход клипа уже не за горами.

Кирилл Поляков – выпускник 21-й школы, а также центра хореографии «Новый Стиль», театральной студии «Театр-студия 21 век» и молодёжного театра «Вертикаль». Сейчас учится в Институте театрального искусства И. Д. Кобзона, мастерская Романа Виктюка. Юноша мечтает о записи собственного музыкального альбома.

Фото: http://www.gorodkovrov.ru/topic/Obo_vsem/kirill-polyakov-iz-kovrova-i-gruppa-banderos-novyy-klip.html