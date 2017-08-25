Интернат для трудных подростков отдадут под элитную гимназию

В связи с нехваткой школ в южной части города оружейников к 2019 году решено ликвидировать школу-интернат № 1 и сделать там филиал гимназии № 1, которая сама расположена в северной части Коврова.

Аргументы обоснования закрытия интерната: его дорого содержать, а занимаемое им здание в проезде Восточном нуждается в обширном ремонте. Второй пункт, правда, выглядит не слишком убедительным – для устройства филиала гимназии ремонт потребуется в еще большем объеме.

Сейчас в школе-интернате обучается 73 ребенка, в том числе 30 на круглосуточном пребывании. Из них почти треть состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и в ОДН ММ ОМВД РФ «Ковровский». Большинство учащихся интерната – из семей, находящихся в социально опасном положении.

Каких-либо четких критериев, по которым дети принимались в интернат, не было, это делалось просто по заявлению родителей. В перспективе учащихся интерната распределят по обычным школам.

Такая перспектива, вероятно, мало кого обрадует: ученикам в процессе обучения всегда непросто менять школу, а прибытие «трудных» детей способно создать в новом коллективе дополнительные проблемы.

Гимназия № 1 (прежде это была средняя школа № 1) с углубленным изучением иностранного языка с младших классов с давних пор считалась элитной и престижной в Коврове. Там учились дети сильных мира сего, в том числе руководителей различного уровня. Однако сама гимназия находится в исторической северной части города, а основная часть ковровчан сейчас живет в южных микрорайонах. Да и мест для всех желающих, чтобы их дети учились непременно в гимназии, в последние годы отчаянно не хватает.

Такая ситуация вкупе с возможностью изрядно сэкономить на содержании школы-интерната и привела к принятию указанного решения. Окончательную точку в судьбе интерната должен поставить горсовет, но в его лояльности мэрии сомневаться не приходится, поэтому все предрешено заранее.

Можно лишь напомнить, что в очередной раз рассуждающая о нехватке школ в Коврове горадминистрация, имеет здание ранее закрытой той же мэрией школы № 3 в самом центре города, в котором по иронии судьбы помещаются чиновники из управления образования. Однако о том, чтобы вернуть туда учеников, речь не идет.

Фото: http://news.ykt.ru/upload/image/2_2_(1).jpg