Владимирское УФАС сообщает

24 августа 2017 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «Шестой канал» по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в размещении рекламы во время транслируемой телепередачи путём наложения рекламного баннера на кадр телепередачи с превышением допустимой площади наложенной рекламы в 7% от общей площади кадра.

В соответствии с п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, введенной Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ОО «Шестой канал» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла юридическое лицо к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде предупреждения.