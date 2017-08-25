Жалоба гражданина на действия организатора торгов ООО «РТД» признана необоснованной

01.08.2017 года на сайте www.torgi.gov.ru. было размещено извещение о проведении открытого аукциона по продаже арестованного имущества по лоту № 1.

На торги выставлено следующее заложенное имущество:

ЛОТ № 1: Вторичные торги. Нежилое помещение, площадь 744,5 кв.м., этажность: 1,2. Кадастровый номер 33:13:010211:933. Адрес: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10. Принадлежит МУП «Коммунальные системы». При реализации имущество облагается НДС.

Заявитель полагает, что при размещении извещения № 010817/21338828/01 лот № 1 нарушены требования ч. 2 ст. 18.1 ФЗ «О защите конкуренции», а именно, в информационном сообщении в пункте наименование и характеристика имущества указано, что оно принадлежит МУП «Коммунальные системы». Однако имущество принадлежит муниципальному образованию «Петушинский район», что подтверждается выпиской из ЕГРН от 31.03.2016 № 33/000/002/2016-7426.

Также на портале www.torgi.gov.ru не размещен проект договора купли-продажи имущества, что, по мнению заявителя, нарушает его права.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По правилам статьи 18.1. Закона о защите конкуренции действия (бездействия) организатора торгов могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, права или законные интересы которых могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Рассмотрев жалобу по существу, Комиссия Владимирского УФАС России признала ее необоснованной.