Об экологии и революции лучше вспоминать ночью

26 августа на своих площадках музей проведет познавательные мероприятия и порадует любителей кино демонстрацией давно вышедших на экран картин. В этот раз «Ночь кино» будет приурочена к Году экологии и 100-летию революции 1917 года.

В Культурно-образовательном центре «Палаты» города Владимира особое внимание уделят детям. Для них организована интерактивная программа «Экологический коллаж». Ребята и их родители проверят свои знания в семейной видеовикторине «Птичий справочник» и посмотрят экомультфильм «Мальчик и земля». Кроме того, всех желающих ждут на мастер-классе по изготовлению традиционной игрушки из ткани «Зайчик – на пальчик».

Непосредственно 100-летию революции 1917 года будет посвящен показ, который пройдет в Лодочном павильоне на территории усадьбы графа Храповицкого в п. Муромцево Судогодского района. Кинолюбители смогут не только освежить в памяти исторический фильм «Ленин в Октябре» режиссера М. Ромма, но и познакомить с ним своих детей и внуков.

В 15.30 начнется пешеходная экскурсия «Суздаль в кино» от Спасо-Евфимиева монастыря. Сотрудники музея расскажут о достопримечательностях Суздаля и покажут, где проходили съемки любимых фильмов.

Для показа на открытой площадке Суздальского кремля специально были выбраны картины, связанные с историей этого города. Киноманы смогут увидеть фильм-сказку «Осенние колокола» режиссера Владимира Гориккера, который снимался на территории Музея деревянного зодчества, и кинодраму «Тема» режиссера Глеба Панфилова. В своих многочисленных интервью Глеб Панфилов не раз признавался, что Суздаль – его любимый город.

Настоящим подарком ко Дню российского кино станет музыкальное представление Государственной капеллы Москвы им. Вадима Судакова – «Песни нашего любимого кино». Послушать красивые и глубокие голоса исполнителей можно будет в Крестовой палате Суздальского кремля. В концерте принимает участие артист театра и кино Дмитрий Щербина.