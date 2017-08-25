Во Владимире переносить школьные линейки из-за Курбан-байрама не будут

В этот день мусульмане Владимира соберутся в молельном доме на улице Добросельской. Только по предварительным прогнозам, отмечать Курбан-байрам в областной столице будут около 3,5 тысячи человек.

Это значит, что с 8 до 9 утра рядом с мечетью будет ни пройти ни проехать. В это же время в сотнях метрах от молельного дома начнется праздничная линейка в одной из самых крупных школ региона – №36.

В этом образовательном учреждении обучаются около 2 тысяч человек – больше, чем во всем Муромском районе.Часть, конечно, будет занята во вторую смену. Но большинство придет на праздник именно утром. Добавьте сюда мам, пап и бабушек.

Понятно то, что в одном месте в одно и то же время будут находиться тысячи людей – празднующие Курбан-байрам, школьники, родители… Именно поэтому, например, в Москве сразу несколько школ, находящихся поблизости от культовых зданий, выступили с инициативой перенести День знаний на 4 сентября.

У нас речь об этом не идет. Как нас заверил лидер владимирских мусульман Азат Хазрат Мунавиров, все должно пройти организованно.

Азат Хазрат Мунавиров, имам-хатыб владимирской мечети (по телефону):

Мы предупреждаем всех заранее, чтобы автомобили они парковали, где положено.

Я думаю, не должно быть проблем у нас там. И МВД охраняет, и порядок, думаю, сохранят.

Идея перенести школьную линейку на 4 сентября во Владимире даже не обсуждалась. По словам представителя городской администрации, подготовка к Дню знаний проходит в штатном режиме.

В этом году 1 сентября свои двери во Владимире распахнут 48 учебных учреждений. За парты сядут 34 тысячи человек. Для 4170 малышей школьный звонок прозвенит впервые.

Автор: Полина Тарбеева