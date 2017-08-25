В Коврове в добрые руки отдали кинобудку

Ковровский горсовет провел специальное внеочередное заседание, посвященное кинопоказу. Речь шла о передаче зала в муниципальном ДК имени Ленина и кинобудки в безвозмездное пользование некоммерческой организации Центр социальных инициатив «Добро-Дар» «для организации проведения кинопоказов национальных фильмов населению» сроком на ближайшую пятилетку.

Представители мэрии пояснили, что такая комбинация необходима для получения гранта Министерства культуры, который будут направлены на приобретение оборудования для кинопоказа ценой около 5 млн рублей при условии, что половина репертуара составят киноленты отечественного производства.

Депутаты, задав несколько вопросов, «Добро-Дару» дали добро, тем более что его директор пообещала цену билета на сеанс в пределах 100 рублей.

Любопытно, что ДК имени Ленина, где мэрия обещает наладить кинопоказ с использованием новейшего оборудования, закупленного на пресловутый грант (чиновники заверили, что вероятность его получения почти стопроцентная), находится на улице Лопатина – на той же самой, где в конце 2016 года в новом торговом центре «Ковров Молл» открылся кинотеатр «Синема парк».

Забавно, что во втором по численности населения городе области оба кинотеатра будут находиться не только на одной улице, а всего лишь в паре сотен метров друг от друга, почти напротив.

Возможно, это благотворно скажется на ценах билетов благодаря конкуренции. Впрочем, уже сейчас в горадминистрации признали, что даже если вожделенное оборудование для кинопоказа в ДК имени Ленина и появится, то средств на ремонт зала у мэрии нет.

А представители «Добро-Дара» по этому поводу пока не сообщили ничего конкретного. Поэтому, еще не открывшись, кинотеатр в ДК имени вождя мировой революции уже проигрывает в плане комфорта.

Фото: http://cao.mos.ru/upload/medialibrary/974/img_6131.jpg