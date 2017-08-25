Тюнингованные тачки соберутся в Суздале

9-10 сентября в Суздале пройдет самый масштабный фестиваль автомобильного тюнинга в Центральной России. На церемонию вручения премии Tuning Car Awards приедут около 120 номинантов из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Вот что по телефону рассказал нам один из организаторов.

Андрей Даведьянов, организатор премии Tuning Car Awards:

Во-первых, это искусство, это просто красиво, и в этом душа человека выражается.

Во-вторых, кроме того, что это эстетика, это еще и техника, это высокотехнологичное искусство.

Центром древнерусского искусства в России является Суздаль, поэтому мы искусство с искусством, древность с высокими технологиями попытались подружить в Суздале.

Tuning Car Awards проводится уже в восьмой раз. И, как отмечает Андрей Даведьянов, самая серьезная конкуренция ожидается в трех номинациях: внешний тюнинг, тюнинг салона и агрегатный тюнинг. Кроме того, в Суздаль привезут сразу несколько автомобилей, которые обычно передвигаются только на эвакуаторе. У этих тачек заниженная подвеска и шикарные колеса.

Кроме возможности оценить продвинутые авто, гостей праздника ждут экстремальные выступления стантрайдеров и специалистов по велотриалу.

Андрей Даведьянов, организатор премии Tuning Car Awards:

Есть такой раздел, дисциплина, называется стантрайдинг. Это когда спортсмены на мототехнике совершают кульбиты, встают на одну ось, на две.

Там странные вещи, иногда даже страшные. И вот мастера этого стантрайдинга приедут к нам выступать 9-го числа. Кроме того, у нас будут чемпионы России по велотриалу.

Велотриал – это почти то же самое, только на велосипедах и на меньшей площади. Но тоже очень интересно наблюдать.

Для удобства гостей будут оборудованы дополнительные парковочные площадки, уличные кафе и рестораны, стационарные туалеты. Предварительно забронировать билет на фестиваль можно уже сейчас.

Автор: Полина Тарбеева

Фото: http://dfm33.ru/index.php?page=tuning-car-awards-18