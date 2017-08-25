Тюнингованные тачки соберутся в Суздале

9-10 сентября в Суздале пройдет самый масштабный фестиваль автомобильного тюнинга в Центральной России. На церемонию вручения премии Tuning Car Awards приедут около 120 номинантов из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Вот что по телефону рассказал нам один из организаторов.
Андрей Даведьянов, организатор премии Tuning Car Awards:
- Во-первых, это искусство, это просто красиво, и в этом душа человека выражается.
- Во-вторых, кроме того, что это эстетика, это еще и техника, это высокотехнологичное искусство.
- Центром древнерусского искусства в России является Суздаль, поэтому мы искусство с искусством, древность с высокими технологиями попытались подружить в Суздале.
Tuning Car Awards проводится уже в восьмой раз. И, как отмечает Андрей Даведьянов, самая серьезная конкуренция ожидается в трех номинациях: внешний тюнинг, тюнинг салона и агрегатный тюнинг. Кроме того, в Суздаль привезут сразу несколько автомобилей, которые обычно передвигаются только на эвакуаторе. У этих тачек заниженная подвеска и шикарные колеса.
Кроме возможности оценить продвинутые авто, гостей праздника ждут экстремальные выступления стантрайдеров и специалистов по велотриалу.
Андрей Даведьянов, организатор премии Tuning Car Awards:
- Есть такой раздел, дисциплина, называется стантрайдинг. Это когда спортсмены на мототехнике совершают кульбиты, встают на одну ось, на две.
- Там странные вещи, иногда даже страшные. И вот мастера этого стантрайдинга приедут к нам выступать 9-го числа. Кроме того, у нас будут чемпионы России по велотриалу.
- Велотриал – это почти то же самое, только на велосипедах и на меньшей площади. Но тоже очень интересно наблюдать.
Для удобства гостей будут оборудованы дополнительные парковочные площадки, уличные кафе и рестораны, стационарные туалеты. Предварительно забронировать билет на фестиваль можно уже сейчас.
Автор: Полина Тарбеева
Фото: http://dfm33.ru/index.php?page=tuning-car-awards-18
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.