Во Владимире прошел развод комплексных сил полиции

Накануне на Соборной площади областного центра прошел торжественный гарнизонный развод служб полиции, заступающих на охрану общественного порядка. Мероприятие приурочено к очередной годовщине образования регионального Управления внутренних дел.

Развод комплексных сил полиции региона провел врио начальника УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Игорь Хомяков.

Сотрудников правопорядка поздравили федеральный инспектор Сергей Мамеев, заместитель председателя Заксобрания области Анатолий Бобров и директор департамента административных органов и общественной безопасности Андрей Новиков.

Губернатор Светлана Орлова и начальник УМВД по Владимирской области Василий Кукушкин в мероприятии не участвовали, хотя их появление анонсировалось полицейским ведомством.

В рамках торжества отличившихся при выполнении служебных обязанностей сотрудников наградили почетными грамотами и благодарностями.

Завершилось мероприятие маршем подразделений дорожно-патрульной, патрульно-постовой, кинологической служб, конной полиции под аккомпанемент оркестра УМВД России по Владимирской области.

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