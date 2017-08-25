Заместитель председателя комиссии по осуществлению закупок привлечена к административной ответственности

23 августа 2017 года руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица – заместителя председателя комиссии по осуществлению закупок в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области по признакам правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось, в том, что протокол заседания комиссии по осуществлению закупок не содержит обоснования принятого решения комиссии об отказе в допуске к участию в электронном аукционе со ссылками на нормы Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 либо указания на положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал должностное лицо – заместителя председателя комиссии по осуществлению закупок виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 3 000 рублей.