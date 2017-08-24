Муромлянин выиграл чемпионат мира по плаванию в 80 лет

Муромлянин Борис Шилов стал вторым на дистанции 100 метров свободным стилем в возрастной категории 80-84 года, уступив «золото» итальянцу. Он принял участие еще в двух заплывах (50 м и 200 м), но результат первого дня соревнований превзошёл все самые смелые ожидания Бориса Шилова.

– Когда увидел на табло, что я второй, подумал, что это ошибка. Поверил, только когда уже объявили результаты, – признается наш земляк Борис Шилов.

Более 50 лет он был руководителем военно-спортивного клуба имени Саплина и наставником для сотен муромских подростков. И на чемпионат мира по водным видам спорта «Мастерс-2017» Бориса Александровича сопровождала самая преданная группа поддержки – его воспитанники.

Теперь у серебряного призёра есть новая цель – тренироваться больше, чтобы стать первым в состязаниях «Мастерс», которые состоятся в 2019 году в Китае.

«Мастерс» – это категория спортивного плавания, объединяющая бывших и действующих спортсменов, ветеранов и просто любителей водного вида спорта. В этом году чемпионат мира по плаванию в данной категории проходил в столице Венгрии – Будапеште с 7 по 20 августа. В нем принимали участие почти 6,5 тысячи спортсменов из 89 стран мира. Из России в разных стилях плавания заявились более 460 человек. У каждого за спиной – огромный спортивный опыт.