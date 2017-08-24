Во Владимире забраковали Рпенский проезд

На сайте владимирской мэрии опубликован документ об отклонении от утверждения документации по планировке территории от улицы Мира до улицы Жуковского.
Речь идет о том самом Рпенском проезде, проект которого так бурно обсуждали на публичных слушаниях в июне текущего года. Более того, «Призыв» недавно писал о том, что проект выставлен на сайте госзакупок.
Подрядчик должен выполнить расчеты по компенсациям владельцам зданий и участков, а также сметы строительства дороги к декабрю этого года.
Тем не менее в официальном документе мэрии сказано, что по итогам публичных слушаний проект планировки территории, включающей дорогу-дублер Добросельской, отправлен на доработку.
Напомним, что среди жителей Доброго, присутствовавших на слушаниях, большинство выступили против проекта планировки территории от Мира до Жуковского.
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