Во Владимире забраковали Рпенский проезд

Проект новой дороги в Доброе отправили на доработку

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На сайте владимирской мэрии опубликован документ об отклонении от утверждения документации по планировке территории от улицы Мира до улицы Жуковского.

Речь идет о том самом Рпенском проезде, проект которого так бурно обсуждали на публичных слушаниях в июне текущего года. Более того, «Призыв» недавно писал о том, что проект выставлен на сайте госзакупок.

Подрядчик должен выполнить расчеты по компенсациям владельцам зданий и участков, а также сметы строительства дороги к декабрю этого года.

Тем не менее в официальном документе мэрии сказано, что по итогам публичных слушаний проект планировки территории, включающей дорогу-дублер Добросельской, отправлен на доработку.

Напомним, что среди жителей Доброго, присутствовавших на слушаниях, большинство выступили против проекта планировки территории от Мира до Жуковского.

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