Жалоба признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Рифарм М» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата МНН Депротеинизированный гемодериват крови телят.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявке ООО «Рифарм М», так как препарат, предложенный участником, полностью соответствовал требованиям заказчика.

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, правомерно признала заявку заявителя не соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации, однако рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и приведения требований заказчика в соответствие с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Тем самым, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Рифарм М» на действия аукционной комиссии по доводам, изложенным в ней необоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.