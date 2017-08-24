В городе оружейников водителей пугают зелёные мальчики

Мальчик с неживым, мертвенно-бледным, зеленоватым лицом, в летнюю жару одетый по-зимнему, стоит на одной из центральных улиц Коврова и пристально смотрит на проходящих и проезжающих.

Дырявая куртка и не менее побитая временем шапка в прорехах и грязи, ботинки, порванные в клочья, и столь же обшарпанный ранец – вот амуниция молодого человека. Кроме того, у зеленолицего мальчугана не хватает двух пальцев – указательного и безымянного на левой руке.

Нет, это не больная фантазия и не зарисовка к очередному «ужастику». Мальчик – специальная типовая фигура подростка (фотография, наклеенная на картон), которая выставляется рядом с ковровскими школами у проезжей части улиц для того, чтобы водители сбрасывали скорость.

Идея благая, однако изготовленные еще при прежнем мэре Викторе Каурове «мальчики» в числе 13 штук для школ, расположенных рядом с оживленными улицами, были установлены еще осенью 2012 года – по примеру подобного начинания в городе Муроме.

За прошедшие почти пять лет ковровские фотоманекены изрядно выцвели под солнцем и пообтрепались от осадков и времени. Например, когда-то красная куртка стала бледно-розовой, а прежде естественный цвет лица стал похож на маску вампира.

И теперь подобные фигуры больше похоже не на реальных мальчиков, а на жутковатых призраков. Во всяком случае, на безопасность они теперь работают плохо, да и украшением улицы отнюдь не являются.

Проезжая мимо, ковровчанам впору задаваться сакраментальным вопросом: «А был ли мальчик?»