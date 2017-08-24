Горящая свалка отравляет жизнь ковровчанам

В последние дни ковровчан, проживающих в микрорайонах «Текстильщик», «Шестерка», «Черемушки», имени Чкалова и даже в так называемых «Лимончиках» (в восточной половине Коврова), накрыл запах гари.

Это вовсе не лесной пожар, как некоторые думали поначалу, а продукты горения каких-то отходов – не то резины, не то пластмассы или еще чего-нибудь похуже. Причина – загорание залежей мусора на закрытой Ащеринской свалке.

От дыма страдают не только горожане. Жители соседних со свалкой населенных пунктов – поселка санатория имени Абельмана и обитатели самой здравницы, деревень Глебово, Ащерино, Голышево, Гостюхино, Плосково, поселков Ащеринский Карьер и Гостюхинский Карьер Ковровского района, в которых в общей сложности насчитывается более 600 постоянных жителей, – тоже вынужденно закрывали форточки, так как проветривать помещения было невозможно.

Ащеринская свалка (свое название она получила по соседней деревне Ащерино), расположенная всего в 5 км к востоку от города, с середины 1960-х гг. и вплоть до 2013 года фактически являлась главным местом утилизации ТБО для города Коврова с его тогда почти 150-тысячным населением.

Еще в 1964 году решением местных властей под городскую свалку в сосновом бору было выделено с изменением категории использования 2 гектара земли. Однако за последующие полвека свалка в Ащеринском карьере постепенно расползлась на целых 12,2 га – в 6 раз больше положенного.

Причем заваленные мусором дополнительные 10 с лишним га земель Гослесфонда формально категорию разрешенного использования так и не меняли, что, кстати, уже сегодня осложняет процесс рекультивации.

Наконец, в 2013 году Ащеринская свалка была закрыта по решению суда, и ковровский муниципалитет обязали провести рекультивацию данной территории. Но эта работа в течение всех прошедших лет и не начиналась. Более того, эксплуатировавший свалку МУП «САХ» оттуда ушел, оставив полигон без какой-либо охраны, вследствие чего мусор туда продолжали вывозить уже нелегально, хотя, разумеется, не в прежних объемах.

В ноябре 2014 года земельный участок, занятый закрытой Ащеринской свалкой, арендовала компания «ВторРесурсКовров», намеревавшаяся провести изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию для рекультивации выведенного из эксплуатации мусорного полигона.

На заседании КЧС в ковровской мэрии в 2015-м, в котором участвовал руководитель департамента природопользования обладминистрации, было решено поручить консервацию Ащериской свалки все той же компании «ВторРесурсКовров».

По судебному решению пресловутая рекультивация должна быть проведена до начала 2018 года. Однако хотя до установленного срока осталось всего лишь четыре месяца, там, как говорится, и конь не валялся.

Более того, хотя прежний въезд на закрытую свалку наконец-то перекрыли, создав импровизированную земляную преграду (раньше вместо шлагбаума там лежало обычное бревно), вокруг уже появились объездные пути через лес сразу с нескольких сторон.

Привычное для вывоза ТБО место нередко используется по прежнему назначению – только теперь тайком и по ночам или ранним утром. Охраны там до сих пор никакой нет. Никто «умников», не желающих семь верст киселя хлебать до полигона в Марьинке в соседнем Камешковском районе и предпочитающих вывалить машину-другую мусора на старой доброй Ащеринской свалке, не ловит.

Вот и получается по расхожей поговорке – дешево и сердито. Причем зачастую сваливающие «левый» мусор сами же его и поджигают, дабы было труднее понять по характеру отходов их происхождение.

Более того, у Ащеринской свалки уже появляются «спутники» – например, у Гостюхинского карьера недавно образовался целый «филиал» с новыми мусорными залежами. В жару и сушь все это дымит особенно сильно, тем более что залежи отходов на свалке-«ветеране» за десятилетия использования скопились многометровые.

А в мэрии пока лишь разводят руками. Совсем недавно тему Ащеринской свалки подняли депутаты Ковровского горсовета на заседании комитета по жилищно-коммунальной политике, строительству, транспорту и дорожному хозяйству. Начальник управления городского хозяйства горадминистрации Игорь Некрасов проинформировал народных избранников о том, что долгожданный (с 2014 года!) проект рекультивации Ащеринской свалки почти готов и скоро будет отправлен на экспертизу.

Но работу тормозит процесс согласования границ земельного участка, подлежащего рекультивации, с лесным ведомством. Некрасов признал факт регулярного задымления на закрытой свалке, рассказав, что мэрия завозит туда песок и грунт, привлекает технику, в том числе благодаря поддержке «Завода имени В. А. Дегтярева».

Однако пока все это лишь полумеры, наглядным подтверждением чему служит до крайности надоевший ковровчанам ядовитый дым. И очень большая вероятность того, что в положенный срок до конца текущего года никакой рекультивации там не будет. А когда ее все-таки проведут, пока не знает никто…