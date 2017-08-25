В День города во Владимире изменится движение транспорта

Как сообщили в пресс-службе владимирской мэрии, завтра в связи с проведением мероприятий в рамках празднования Дня города на время закрытия движения в центре города с 9 утра до 23.30 вечера будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

Троллейбусные маршруты:

№ 1 – ул. Фатьянова – ул. В.Дуброва – пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – ул. Мира – ул. Добросельская – театр «Разгуляй».

№ 2 – на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.

№ 5 – ул. Фатьянова – ул. В.Дуброва – пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – ул. Мира – ул. Усти на Лабе – Вокзал.

№ 7 – пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – ул. Горького – ул. Мира – ВЭМЗ.

№ 8 – т/к “Рябинка” – пр-кт Строителей – ул. Горького – ул. Мира – ВХЗ.

Автобусные маршруты:

№ 1С – ул. Элеваторная – ул. В.Дуброва – пр-кт Ленина – ул. Студеная Гора – Октябрьский пр-кт – Лыбедская магистраль – ул. Батурина – ул. Мира – ул. Горького – Сельцо.

№ 5 – ул. Казарменная – ул. Красноармейская – пр-кт Строителей – ул. Горького – ул. Гагарина – ул. Батурина – ул. Мира – ул. Горького – пр-кт Строителей – ул. Красноармейская – ул.Казарменная.

№ 6С – ул. Левино поле – ул. Д.Левитана – пр-кт Ленина – ул. Студеная Гора – Октябрьский пр-кт – Лыбедская магистраль – ул. Батурина.

№ 12С – мкрн Мостострой – ул. В.Дуброва – пр-кт Ленина – ул. Студеная Гора – Октябрьский пр-кт – Лыбедская магистраль – ул. Луначарского – пл. Фрунзе – ул. Добросельская – ул. Егорова – ул. Комиссарова – ул. Безыменского – ул. Куйбышева.

№ 15 – мкрн Энергетик – пр-кт Ленина – ул. Студеная гора – Октябрьский пр-кт – Лыбедская магистраль – ул. Луначарского – пл. Фрунзе – ул. Добросельская – ул. Егорова – ул. Комиссарова – ул. Безыменского – гипермаркет «Глобус».

№ 17 – мкрн 8-ЮЗ – ул. Н.Дуброва – ул. В.Дуброва – пр-кт Ленина – ул. Студеная Гора – Октябрьский пр-кт – Лыбедская магистраль – ул. Батурина – ул. Мира – завод «Точмаш».

№ 22 – с. Мосино – с. Спасское – пр-кт Ленина – ул. Студеная Гора – Октябрьский пр-кт – Лыбедская магистраль – ул. Луначарского – пл. Фрунзе – ул. Добросельская – Суздальский пр-кт – ул. Комиссарова – ул. Безыменского – гипермаркет «Глобус».

№ 25 – мкрн 8-ЮЗ – ул. Н.Дуброва – ул. В.Дуброва – пр-кт Ленина – ул. Студеная Гора – Октябрьский пр-кт – Лыбедская магистраль – ул. Луначарского – пл. Фрунзе – ул. Добросельская – ул. Егорова – ул. Комиссарова – ул. Безыменского – ул. Куйбышева.

№ 26 – гостиница «Владимир» – ул. Добросельская – Суздальский пр-кт – ул. Комиссарова – ул. Безыменского – ул. Куйбышева.

№ 27 – ул. Мостостроевская – ул. В.Дуброва – пр-кт Ленина – ул. Студеная Гора – Октябрьский пр-кт – Лыбедская магистраль – ул. Батурина – ул. Мира – ул. Добросельская – ул. Егорова – ул. Растопчина.

№ 28 – пл. Садовая – пр-кт Ленина – ул. Чайковского – пр-кт Строителей – ул. Горького – ул. Мира – ул. Усти на Лабе – гостиница «Владимир».

№ 36 – ул. Офицерская – пр-кт Ленина – ул. Студеная Гора – Октябрьский пр-кт – Лыбедская магистраль – ул. Батурина.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.

Время работы общественного транспорта будет продлено до 0.40 часов 27 августа 2017 года. Также по окончании мероприятия будет организовано отправление дополнительных автобусов с ул. Гагарина в сторону ул. Горького и от гостиницы «Владимир» в Доброе.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/upload/iblock/70b/FOOmynXyx.jpg