Два кольчугинца стянули с поля 11 тюков сена

Похищенное они планировали использовать в хозяйстве

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На этой неделе с заявлением в полицию о хищении одиннадцати тюков сена обратился представитель районной сельскохозяйственной организации. Причиненный материальный ущерб заявитель оценил в 10 тысяч рублей.

По данным пресс-службы регионального УМВД, к совершению преступления причастны двое жителей Кольчугинского района 26 и 28 лет. Молодые люди были задержаны.

Как пояснили подозреваемые в краже, тюки сена они вывезли ночью на автомобиле «УАЗ» и в дальнейшем планировали использовать в хозяйстве.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено собственнику.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: http://penzavzglyad.ru/news/9850/upcoming_events

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