Во Владимире школу № 19 ремонтируют впервые за 63 года

Восемь миллионов рублей выделено из городского бюджета на капремонт школы № 19. С момента открытия в 1954 году это образовательное учреждение ни разу капитально не ремонтировалось. Последние годы в школе были и протечки, и обрушения.

Полтора года четвертый этаж практически полностью закрыт. В актовом зале осыпался потолок, в спортивном – прогнулась балка.

Директор школы №19 Алла Тимофеева:



Поэтому изначально мы решали две проблемы: как провести в сжатые сроки ремонтные работы и не закрывать школу, не переводить детей в другие образовательные учреждения. Проблема была острой. Из-за подготовки проекта, сметы, проведения торгов на ремонт осталось мало времени. При этом запланированы большие объемы ремонта.

Капремонт начинается со входа. Приводят в порядок ступени, двери, балкон и крыльцо. На четвертом этаже полностью заменили окна – деревянные на пластиковые, сейчас белят стены, монтируют матовый натяжной потолок.

Из-за частых порывов на теплосетях внутри школы пришлось менять трубы и радиаторы. В косметический ремонт других этажей школа вложила деньги, заработанные на платных услугах.

Обновлены лестничные пролеты, покрытия и стены в коридорах. В перспективе заменят все древние деревянные оконные рамы. Руководство школы надеется на помощь городского бюджета в следующем году.

Узнав о том, что школа закрываться на ремонт не будет, родители задумались о переводе детей поближе к дому, в школу, где многие сами когда-то учились. В этом году набрано три первых класса, пришло 95 человек. Всего 1 сентября в школу придет 740 учеников.