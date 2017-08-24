Центр Владимира перекроют на весь день

Как сообщила городская мэрия, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения Дня города Владимира-2017 и Агрокультурной выставки-ярмарки 26 августа будет ограничено движение всех видов транспорта с 9.00 до 23.30 часов по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина.

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