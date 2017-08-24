Дюжине организаторов игровых клубов вынесен приговор

Приговоры вынесены Олегу Гаврилову, Андрею Чигрию, Артему Артамонову – организаторам и руководителям преступной группы, а также наиболее активным членам группировки Галине Чигрий, Сергею Воронову, Татьяне Аксельруд, Евгении Никоновой, Роману Ефремову, Алексею Худякову, Вере Никитиной, Алексею Самухину и Евгению Власову.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.

Противоправная деятельность организованной преступной группы была пресечена в декабре 2014 года. Более 200 сотрудников правоохранительных ведомств при силовой поддержке ОМОН в нескольких городах региона провели спецоперацию. Одновременно по 29 адресам, в том числе по местам расположения 12 подпольных заведений и жительства 17 граждан, входивших в группу по организации и проведению азартных игр, проведены обыски.

Изъято около 100 единиц оборудования, компьютерной техники, обеспечивавшей доступ клиентов к азартным интернет-играм, а также документация, отражающая финансовый доход от теневого бизнеса.

Всего по ходатайству следователя судом арестовано имущество на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. При этом фигуранты уголовного дела различными ухищрениями пытались вывести часть арестованного имущества из-под госконтроля.

Как сообщил Следком, по делу допрошено более 600 человек, в московских специализированных научных центрах проведено свыше 50 сложных технических компьютерных экспертиз.

Как было установлено в суде, в 2011 году Гаврилов, выступая идеологом, привлек к преступной деятельности Чигрия и Артамонова.

Вместе они разработали структуру группы, систему функционирования, финансирования, иерархической подчиненности, меры внутренней дисциплины, конспирации, охраны объектов и в целом теневого бизнеса, включая связь с криминальной средой. К участию в группе привлекли своих родных и близких знакомых.

Многоуровневая структура группы позволяла лидерам полностью контролировать бизнес и координировать деятельность.

Структура насчитывала шесть основных подразделений: безопасность деятельности, контроль за круглосуточной игрой, работой штата клубов обеспечивали Никитина, Никонова, Ефремов и Худяков, юридическое сопровождение – Власов и Аксельруд, ведение бухгалтерской документации, в том числе по пяти созданным для прикрытия игорной деятельности фиктивным юридическим лицам, – Галина Чигрий, системой охраны объектов занимался Самухин. Разрешение конфликтов, проблем с преступной средой, беспрепятственным сбором дохода было поручено ранее неоднократно судимому местному «криминальному авторитету» Сергею Воронову.

В целом в состав группировки вошли более 15 человек из числа родственников лидеров и их близких знакомых. Круглосуточная работа подпольной сети интернет-казино проводилась в основном в 11 заведениях Коврова и Владимира, ассортимент азартных программ составлял 30 и более игр.

За время преступной деятельности с 2012-го по 2014 год казино принесли организаторам доход в размере более 66 миллионов рублей. На нелегальные средства Гаврилов, Чигрий и Артамонов жили на широкую ногу, скупали недвижимость, отдыхали на дорогих зарубежных курортах.

С 10 декабря 2014 года в течение полутора лет Гаврилов, Чигрий, Артамонов и Воронов по ходатайству следствия находились под стражей, а Власов – под домашним арестом.

Приговором Ковровского городского суда осужденным назначено следующее наказание:

организаторам и руководителям преступной группы Олегу Гаврилову, Андрею Чигрию и Артему Артамонову – в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей каждому;

наиболее активным членам группировки – Татьяне Аксельруд – в виде двух лет лишения свободы, Сергею Воронову и Евгению Власову – в виде одного года трех месяцев лишения свободы каждому. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.

Галина Чигрий, Вера Никитина, Алексей Худяков, Алексей Самухин, Евгения Никонова и Роман Ефремов приговорены к различным срокам лишения свободы условно: в силу акта амнистии они от наказания судом освобождены.

Фото: https://novayagazeta-ug.ru/sites/default/files/news/01-2014/img_3610.jpg