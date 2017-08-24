Владимирцы смогут выиграть мотоцикл

Розыгрыш «железного коня» состоится завтра, 25 августа, в 14.00 на Соборной площади областного центра.

Испытать удачу сможет любой желающий. Правда, есть несколько условий.

Как рассказали организаторы розыгрыша, а ими выступают Молодёжный фронт совместно с МБУ “Молодежный центр” города Владимира, для регистрации участия в конкурсе необходимо:

1) вступить в группу https://vk.com/molfront;

2) сделать репост данной записи;

3) прийти 25 августа в 13.30 на Соборную площадь, пройти регистрацию и получить талон участника данной акции.

И еще одно обязательное условие – при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Каким образом будут определять победителя, организаторы пока решают. Есть идея провести розыгрыш в два этапа. Сначала случайным образом выберут 10-12 человек, а затем будут искать победителя среди них. Чтобы стать обладателем приза, владимирцам придется блеснуть эрудицией и дать верные ответы на предложенные вопросы. Как стало известно «Призыву», все они будут о “Золотом кольце России”.

Розыгрыш мотоцикла пройдет в рамках встречи участников мотопробега по всемирно известному туристическому маршруту.

Организовали путешествие по “Золотому кольцу России” работники ковровского завода имени Дегтярева. Маршрут мотопробега – Ковров – Владимир – Суздаль – Иваново – Кострома – Ярославль – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Юрьев-Польский – Ковров. Акция, прежде всего, патриотическая, она посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Однако, делая остановки, ее участники помимо возложения цветов к мемориалам знакомят жителей городов с ковровской мототехникой.

Фото: kovrovsegodnya.ru и https://pp.userapi.com/c837236/v837236044/4d412/5xenF86gLVA.jpg