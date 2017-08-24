Должностное лицо привлечено к административной ответственности

23.08.2017 заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесены постановления по делам о привлечении должностного лица ФГУП «Государственное научно-производственное предприятие «Крона» к административной ответственности за совершение правонарушения, установленного ч. 4 ст. 7.32.3 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа на общую сумму 4 000 рублей.

Основанием к возбуждению дел послужили выявленные прокуратурой нарушения должностным лицом государственного унитарного предприятия сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Государственное научно-производственное предприятие «Крона», установленные ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».